غناء صوفي واستعراضات.. ٥ أشياء تميز "رسائل العشاق" (صور)

"الفجر الفني"

١- واقعية عصرية ممزوجة بالخيال



تستعرض أحداث العرض المسرحي عدد من علاقات الحب المعاصرة المضطربة، وتستحضر روح الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي، للعصر الحالي لحل مشكلات أصحاب هذه العلاقات عن طريق تلاوة أشعاره عن العشق.



٢-مخرج العرض يشارك شبابه



يضم العرض نخبة من الوجوه الشابة هم زينب العبد، وريم المصري، ويارا المليجي، ولمى كتكت، وآسر علي، وعبدلله صابر، وجورج أشرف، بصحبة الفنان مفيد عاشور الذي يجسد شخصية الرومي، ويظهر مخرج العرض ومؤلفه محمد إبراهيم كضيف شرف في بداية العرض ليعلن عن استكمال قراءة أحد كتب الرومي.



٣- علاقات سامة



غلبت العلاقات السامة والمعقدة التي تميز الواقع المعاصر على أحداث العرض، حيث نقل العرض عدد من المواقف الحياتية التي تجمع بين العاشقين من الشباب وأغلبها يسيطر فيها طرف على الآخر ويهينه ويعذبه، لكن أشعار الرومي كانت دليلًا لأصحابها للعودة للرشد.



٤- غناء صوفي



يشارك المبتهل الشاب علي الهلباوي في العرض بالغناء والتلحين، حيث يقدم بين فقرات المسرحية عدد من الأشعار الصوفية من كتابة مخرج العرض محمد إبراهيم، وتوزيع موسيقي لمحمد الكاشف.



٥- رقص معاصر



يتخلل العرض عدد من الرقصات المعاصرة من توقيع مصمم الاستعراضات مناضل عنتر، وأداء أبطال العرض الشباب، حيث حرص المخرج على تعليمهم الرقص بدلا من الاستعانة براقصين محترفين.



يذكر أن عرض "رسائل العشاق" يلعب بطولته كل من: مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد ابراهيم.

يواصل العرض المسرحي الجديد "رسائل العشاق" لفرقة المسرح الكوميدي، تقديم لياليه على مسرح ميامي بوسط البلد، بعدما افتتحه رئيس البيت الفني للمسرح المخرج إسماعيل مختار، والفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، نهاية الشهر الماضي بحضور لفيف من الفنانين والإعلاميين.وفي السطور التالية، يركزعلى ٥ أشياء تميز المسرحية التي تستقبل الجمهور في الثامنة والنصف مساءًا يوميًا ما عدا الثلاثاء.