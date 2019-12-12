السوشيال ميديا تنتفض ضد منى سيف: لماذا تدافعين عن الإرهابيين؟

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة تساؤلات لـ"منى سيف"، قالوا فيها "أمازالت أحلام اليقظة الإخوانية التي تدوينيها على السوشيال ميديا مسيطرة على عقلك؟ وهل لذلك علاقة بأن أخوكي الإرهابي يحاكم الآن أمام القضاء؟".



وأردفوا قائلين: "ألا ترين ان تلك الأحلام لن تتحقق إلا على جثث شرفاء الوطن الذين ضحوا بحياتهم لحمايتنا من الإرهابيين أمثال شقيقك؟ فهل هم سواء.. الإرهابي أم شهداء الوطن؟".



وتساءلوا "ما هو الهدف تجاه تعاطفك المزعوم تجاه إرهابيين يحاكمون امام القضاء العادي العادل وليس امام محاكم التفتيش.. من صور لكي انهم مظلومون او يعانون في السجن ".؟ هل تلك أضغاث أحلام ام مصدرها منابر الإخوان الإرهابيين ؟





