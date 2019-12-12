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شاهد.. إياد نصار في أحدث ظهور له

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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بوابة الفجر
حسام يونس
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نشر الفنان إياد نصار، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهر "نصار" في الصورة التي قام بنشرها، وهو يرتدي "تي شيرت " باللون الأزرق، وبنطال جينز ،وساعة، ونظارة باللون الأسود.


وجاءت أبرز التعليقات من الجمهور على النحو التالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "قمر"، وعلق آخر قائلاً:" بحبك يا فنان"، وآخر "بموت في تمثيلك يا نجم"، وآخر "عسل".


جدير بالذكر أن "نصار"، شارك مؤخرا في فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، من تأليف وإخراج شريف عرفة.


كما شارك في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة داليا مصطفي وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

شاهد.. إياد نصار في أحدث ظهور له
شاهد.. إياد نصار في أحدث ظهور له
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