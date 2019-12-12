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باسيل: التيار الوطني لن يشارك في تشكيل الحكومة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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جبران باسيل
جبران باسيل
الفجر
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أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أن التيار الوطني الحر لن يشارك في حكومة وفق الشروط التي يضعها سعد الحريري.

وأكد "باسيل"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، أنه لن يتم عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية رغم قدرتنا على ذلك.


ويذكر أن أعرب جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".

وقال باسيل في أعقاب اجتماع لتكتل "لبنان القوي"، اليوم الثلاثاء، إن "موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافة إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه".


وأشار باسيل إلى أن "الثنائي الشيعي طرح حكومة تكنوسياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وهو لم يوافق، وسقط هذا الطرح".


وتابع: "منذ أكثر من أسبوعين، تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمها الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني، ويتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعها الغالب أصحاب كفاءة واختصاص".

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الكلمات المفتاحية

سعد الحريري جبران باسيل تشكيل الحكومة التيار الوطني

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