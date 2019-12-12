باسيل: التيار الوطني لن يشارك في تشكيل الحكومة

أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أن التيار الوطني الحر لن يشارك في حكومة وفق الشروط التي يضعها سعد الحريري.





وأكد "باسيل"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، أنه لن يتم عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية رغم قدرتنا على ذلك.









ويذكر أن أعرب جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".