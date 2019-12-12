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واشنطن تعلن فرض عقوبات على أي جهة تقوض مسار السلام جنوب السودان

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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أعلن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، مساء الخميس، أن الخارجية الأمريكية سوف تفرض عقوبات صارمة عى أي جهة تقوض مسار السلام في جنوب السودان.

ويذكر أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017. 

وقالت وزارة الخزانة، في بيان لها: "على الرغم من نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعددة أن أفرادا من الأجهزة الأمنية بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في كينيا".

وأدرجت وزارة الخزانة أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في يناير 2017.

وأفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في أبريل، أن مصادر عديدة موثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان قتل أجري ودونج على الأرجح.

وكان الرجلان المعارضان في المنفى بكينيا، لكن لجنة الأمم المتحدة زعمت أن ضباط جهاز الأمن بجنوب السودان خطفوهما، وأعادوهما جواً إلى جوبا، وتم إعدامهما في مزرعة يملكها الرئيس سلفا كير.

ونفت الحكومة أي تورط في اختفائهما؛ وقال نائب وزير الخارجية دينج داو دينج إن الحكومة سترد قريبا على إعلان العقوبات.

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واشنطن مسار السلام عقوبات جهات جنوب السودان 5 مسؤولين

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