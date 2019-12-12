تفاصيل إجتماع البابا تواضروس مع محرري "الكرازة"

وفي نهاية الاجتماع أخذوا بعض الصور التذكارية وقدم لهم قداسة البابا الهدايا التذكارية.



يذكر أن مجلة "الكرازة" تصدر باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرتين شهريا، ويشرف عليها نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا.

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع محرري مجلة الكرازة، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفي بداية كلمته، شكرهم قداسته علي مجهوداتهم واهتمامهم بهذه الخدمة الكنسية.وخلال الاجتماع ناقش قداسته معهم إجراء بعض تجديدات على أبواب وصفحات المجلة لتغطي أخبار الكنيسة في مصر والمهجر، ولتشكل إضافةروحية لكل بيت، كما ناقش قداسته مع المحررين إضافة من الكُتاب، والابتعاد عن المقالات الطويلة، والاهتمام بفكرة الأعمدة المقروءة،