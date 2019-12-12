السيسي: مصر تؤمن أن الدول الإفريقية تمتلك الإرادة السياسية والحكمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤمن أن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التي تمكنها من مواجهة التحديات المختلفة.



وأوضح "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أنهم ناقشوا عددا من قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة وقضايا المرأة والسلم والأمن وقضايا النزوح الداخلي والصراع وذلك من خلال منظور متكامل بين السلام والتنمية المستدامة.



وأضاف: "حرص المشاركون في المنتدى على الخروج بتوصيات ومقترحات لمعالجة مشكلات القارة".

