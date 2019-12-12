Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. خالد غنيم يكشف سبب فشل المفاوضات مع الهلال السوداني ووجهته القادمة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
 
دخل نادي الهلال السوداني منذ فترة في مفاوضات مع المصري خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة. 
 
ولكن أكد خالد غنيم أمس الأربعاء أن المفاوضات مع نادي الهلال توقفت ليعلن النادي بعد ذلك عن تولي حماده صدقي مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة. 
 
تفاصيل المفاوضات مع خالد غنيم وسبب التوقف 
 
وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" عن سبب فشل المفاوضات: "احترمت أنا ووكيلي المفاوضات مع نادي الهلال وقدمنا جزء من مشروعنا الفني للنادي ولكنهم لم يكن لديهم اهتمام بالناحية الفنية بل كان أهم شيء لديهم هي شروطي". 
 
وتابع غنيم: "لقد وضعت شرطين فقط لتدريب الهلال وهما أن يأتي معي المعد البدني الإسباني الخاص وأن أختار بنفسي الجهاز الفني والشرط الثاني أن يكون هناك فترة معينه من 4 لـ 6 شهور بشرط جزائي في حالة فسخ العقد ولكنهم رفضوا ذلك وتوقفت المفاوضات". 
 
وأضاف: "كنت أرغب فقط أن يكون هناك فترة نستطيع العمل فيها بهدوء ويكون هناك ثقة و استقرار فني في الفريق وفي النهاية اختاروا الخبرة والأسم وتولى كابتن حماده صدقي المهمة وبالتوفيق لكابتن حماده و لنادي الهلال". 
 
العروض الأخرى 
 
وبسؤاله عن العروض المقدمة له قائلا: "حتى الآن أنا مستمر مع فريق رايو فاليكانو ويوجد العديد من العروض التي يتم مناقشتها مع وكيل أعمالي سواء في دول عربية مثل المغرب و مصر وبعض الأندية في أوروبا كقبرص بالإضافة إلى منتخب تحت 23 سنة في أحد دول إفريقيا وسنرى ماذا سيحدث الفترة القادمة".

Advertisements

أخبار تهمك

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ 8 دقائق

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

الموت يفجع عائلة إعلامية شهيرة

منذ أقل من ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

بشري سارة لبرشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status