خاص.. خالد غنيم يكشف سبب فشل المفاوضات مع الهلال السوداني ووجهته القادمة

دخل نادي الهلال السوداني منذ فترة في مفاوضات مع المصري خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.

ولكن أكد خالد غنيم أمس الأربعاء أن المفاوضات مع نادي الهلال توقفت ليعلن النادي بعد ذلك عن تولي حماده صدقي مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.

تفاصيل المفاوضات مع خالد غنيم وسبب التوقف

وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" عن سبب فشل المفاوضات: "احترمت أنا ووكيلي المفاوضات مع نادي الهلال وقدمنا جزء من مشروعنا الفني للنادي ولكنهم لم يكن لديهم اهتمام بالناحية الفنية بل كان أهم شيء لديهم هي شروطي".

وتابع غنيم: "لقد وضعت شرطين فقط لتدريب الهلال وهما أن يأتي معي المعد البدني الإسباني الخاص وأن أختار بنفسي الجهاز الفني والشرط الثاني أن يكون هناك فترة معينه من 4 لـ 6 شهور بشرط جزائي في حالة فسخ العقد ولكنهم رفضوا ذلك وتوقفت المفاوضات".

وأضاف: "كنت أرغب فقط أن يكون هناك فترة نستطيع العمل فيها بهدوء ويكون هناك ثقة و استقرار فني في الفريق وفي النهاية اختاروا الخبرة والأسم وتولى كابتن حماده صدقي المهمة وبالتوفيق لكابتن حماده و لنادي الهلال".

العروض الأخرى

وبسؤاله عن العروض المقدمة له قائلا: "حتى الآن أنا مستمر مع فريق رايو فاليكانو ويوجد العديد من العروض التي يتم مناقشتها مع وكيل أعمالي سواء في دول عربية مثل المغرب و مصر وبعض الأندية في أوروبا كقبرص بالإضافة إلى منتخب تحت 23 سنة في أحد دول إفريقيا وسنرى ماذا سيحدث الفترة القادمة".



