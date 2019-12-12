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رامي إمام يشيد بمحمود رضا ... "إيه الجمال والعظمة دي"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان رامي امام فيديو لمؤسس فرقة رضا العريقة محمود رضا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق "امام" على هذا الفيديو قائلا: ايه الجمال والعظمة دي، الاستاذ محمود رضا مؤسس فرقة رضا العريقة بيرقص على المسرح مع فرقته في سنه89.



واضاف "امام" قائلا: ايه الحلاوة دي، وايه الروعة دي الفن ليس له سن ولا حدود ولا حواجز، وفعلا السن ما هو الا رقم.



واختتم "امام" عبراته قائلا: ربنا يحفظك يا استاذ محمود ويديك الصحة وطول العمر، ويفضل اسم فرقتك وفنك تراث نحافظ عليه.



وعلق احد المتابعين عليه قائلا: الله، اسطورة لن تتكرر كل سنة وهو بخير وبصحة وسلامة.




وعلى صعيد أخر اخرج "امام" العديد من الاعمال الفنية منها عفاريت عدلي علام، فرقة ناجي عطا الله، استاذ ورئيس قسم، العيادة، صاحب السعادة، حسن ومرقص، كلاشنكوف، غبي منه فيه، امير الظلام، الواد محروس بتاع الوزير، وشارك "امام" بالتمثيل في عام 1996م، في النوم بالعسل، وفي مسرحية بودي جارد.
رامي إمام يشيد بمحمود رضا ... "إيه الجمال والعظمة دي"
رامي إمام يشيد بمحمود رضا ... "إيه الجمال والعظمة دي"
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