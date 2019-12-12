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أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:59 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
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ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية بدعم من تغريدة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول اقتراب عقد صفقة تجارية مع الصين، وتثبيت كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوربي بتثبيت أسعار الفائدة.

واستقر سعر الدولار أمام اليورو عند مستوى 1.1131 دولار.

وارتفعت اسعار الدولار أمام الين الياباني ليسجل 109.09 ين.

وزاد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.3148 دولار.

وارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 0.9852 فرنك.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوي 97.249.
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الكلمات المفتاحية

سعر الدولار الين الياباني الفرنك السويسري الجنيه الاسترليني اسعار الدولار

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