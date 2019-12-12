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نجم ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بتصريح ناري

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وحسم نجم ريال مدريد الإسباني موقفه من الانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس، إنه سعيد بهدفه في مرمى كلوب بروج البلجيكي، أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا، لكنه أكد أنه يلعب "من أجل مساعدة الفريق" الذي لم لا يفكر في الرحيل عنه، كما أبرز مساعدة زميله الفرنسي كريم بنزيما له.



وقال فينيسيوس الذي أحرز هدفاً في فوز فريقه 3-1 على كلوب بروج أمس الأربعاء، في الجولة 6 والأخيرة من دوري المجموعات بدوري الأبطال: "أنا سعيد بالتسجيل ولكني ألعب من أجل مساعدة الفريق".



وأبرز فينيسيوس في تصريحات صحافية أن زميله كريم بنزيما يساعده "داخل وخارج الملعب" في عدة أمور من بينها حسم الهجمات.



وشدد فينيسيوس على أن حلمه ما زال "اللعب مع ريال مدريد وأفضل لاعبين في العالم".



وقال: "أنا سعيد للغاية مع الجميع وأود أن أصنع التاريخ في ريال مدريد".



وبسؤاله عن اهتمام باريس سان جيرمان المحتمل به أو إمكانية إعارته لبلد الوليد الذي يمتلكه مواطنه اللاعب المعتزل رونالدو قال: "لا أفكر أبداً في الرحيل عن ريال مدريد".
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