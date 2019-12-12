انتحار شخص شنقا ومصرع طفل غرقا بالبحيرة

أقدم شخص على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بعزبة صفط خالد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة اليوم الخميس بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام.



تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول المستشفي العام "محمد ش.ك" 40 عاما، مقيم بعزبة صفط خالد التابعة لقرية ارمانيا جثة هامدة نتيجة قيامه بشنق نفسه داخل منزله لمروره بحالة نفسية سيئة.



تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.



كما لقي طفل مصرعه بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة اليوم الخميس، اثر سقوطه في ترعة أثناء لهوه امام منزلهم وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي العام.



تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي يفيد بوصول المستشفي العام الطفل "عبد الله فرحات عوض محمد" عامان ونصف العام ومقيم بقرية الحداد القبلي جثة هامدة ادعاء اسفكسيا الغرق.



وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام الطفل باللهو امام منزلهم سقط في الترعة وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.

