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شاهد.. أحدث مقلب من رامز جلال مع محمد هنيدي والأخير: "الحمد لله أني خلفت بدري"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك النجم محمد هنيدي، جمهورة بفيديو جديد له على حسابة الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وظهر هنيدي بالفيديو من داخل مكتبه، وفاجئه نجم المقالب رامز جلال بصوت القطة، وعلق عليه قائلاُ:"رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب الحمد لله إني خلفت من بدري".

وفي سياق آخر، خضع محمد هنيدي منذ أيام إلى عمللية زراعة عظم في الفكين، وطمأن جمهوره على صحته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا:"الحمد لله صورة قبل العملية اللى عملتها من ٣ أيام،خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة".

شارك محمد هنيدي، مؤخرًا فى موسم الرياض من خلال مسرحيته "3 أيام فى الساحل"،و المسرحية من إخراج مجدى الهوارى، وبطولة مجموعة مميزة من النجوم منهم:مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، ندا موسى.

ويذكر أن يستعد هنيدي، لعرض فيلمة الجديد الذي يحمل اسم "عقلة الإصبع"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومقرر عرض الفيلم خلال موسم رأس السنة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفانين، والفيلم من تأليف عمر طاهر.
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الكلمات المفتاحية

نجوم مصطفى فكيه مشاهير محمد هنيدي رامز جلال

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