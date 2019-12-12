أحمد خالد صالح :"ربنا يجمعنا بكل حبايبنا على خير"

نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوة والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهر "أحمد" في الصورة مع والده الفنان خالد صالح التي قام بنشرها، وكان يرتدي بدله باللون الأسود، وقميص باللون الأبيض، ووالده كان يرتدي بدلة باللون الأسود وقميص باللون الأبيض وكرأفته باللون الأحمر، وعلق قائلاً: " رحمة الله عليك يا حبيبي❤️ صورة فيها واحدة من امنياتي المستحيلة، ربنا يجمعنا بكل حبايبنا علي خير. تسلم إيدك يا مبدع".

وجاءت أبرز التعليقات من الجمهور علي النحو التالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "الله يرحمه"، وعلق آخر قائلاً: " الف الف رحمه ونور عليه اللى خلف ممتش يا احمد ربنا يبارك فيك ويديك العمر والصحة"، وآخر "ربنا يرحمه ويغفر له يا رب".





جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد خالد صالح، فيلم "الفيل الأزرق 2"، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، ، و من إنتاج شركة "سينرجى".





وشارك في رمضان الماضي بمسلسل "أبو جبل"، بطولة دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع، و تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.