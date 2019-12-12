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خالد الجندي: تجديد الخطاب الديني مسئولية كل مواطن داخل الدولة (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:42 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أن الإسلام لم يأت ليكون محجور عليه في الزوايا والمساجد والتكايا، وإنما الإسلام هو قانون حياة وشأن عام.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الشأن العام أمر يخص كل مسلم، والرسول –صلى الله عليه وسلم – قال: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قلنا: لِمَن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتِهم".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أن الإسلام لا ينفصل عن واقع الحياة، مشددًا على أن هناك فرق بين السياسة والشأن العام، مؤكدًا أن الإسلام والسياسة لا يلتقيان، والسياسة هي فن المصلحة، ولا تعترف بأي حدود دينية أو أخلاقية أو تربوية أو نفسية، لكن الشأن العام أي شأن الدولة من الداخل هو شأن جميع المصريين، ويحق لكل مصر الحديث فيه لصالح الوطن، بينما علاقات الوطن بالآخرين والعلاقات الخارجية والتدخل في شئون الدول: " مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالا يَعْنِيهِ"، مشددًا على أن تجديد الخطاب الديني ليس قاصر على العلماء فقط، وهو مسئولية كل مواطن في الدولة.
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