البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل بدعم من تغريدة "ترامب"

البورصة الأمريكية ترتفع بمستهل التعاملات اليوم الخميس، بدعم من تغريدة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: "أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من عقد صفقة تجارية كبيرة مع الصين".





بجانب تثبيت كل من الاحتياطي الفيدارلي والبنك المركزي الاوربي أسعار الفائدة ، وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل التضخم الأساسي للمنتجين الأمريكيين أدنى مستوى في 3 سنوات.





صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 28051.3 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 3155.9 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 8688.6 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند مستوي 97.097.