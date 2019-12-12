Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة السعودية تتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع.. وارتفاع في سيولة بدعم من "أرامكو"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
البورصة السعودية
البورصة السعودية
نيفين سمير
Advertisements

سهم ارامكو ينعش سيولة السوق السعودي اليوم

أنهي سوق الأسهم السعودية جلسة الخميس، على تراجع ، بينما ارتفعت السيولة ، بدعم من تداولات الوافد الجديدسهم  أرامكو السعودية، في ثاني جلساته وأنهى المؤشر العام - تاسي تعاملاته اليوم على تراجع بنسبة بلغت 1.57 بالمائة إلى مستوى 8005.77 نقطة ليخسر نحو 127.95 نقطة.

وشهدت التداولات  بسوق الأسهم السعودية اليوم قفزة بدعم من التداولات التي تمت على سهم أرامكو السعودية التي نحو 86 بالمائة من السيولة؛ وبلغت سيولة السوق نحو 18.5 مليار ريال كان لأرامكو نحو 15.86 مليار ريال، من خلال 540.676 مليون سهم للسوق، منها 418 مليون سهم من نصيب 

سهم أرامكو ينهي التعاملات علي ارتفاع 4.5 % 

وأنهى سهم أرامكو تعاملات الخميس عند مستويات الـ 36.80 ريال، بنسبة ارتفاع 4.55 بالمئة، وبمكاسب 1.60 ريال ليتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً والأكثر نشاطاً على كافة المستويات.

وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية فقد تراجع أغلب  القطاعات بالسوق اليوم وجاء أبرزها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.14 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع قدرها 2.05 بالمائة، إضافة إلى انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.71 بالمائة وعلي الجانب الأخر ، فقد  ارتفع 3 قطاعات فقط تصدرهم الرعاية الصحية بنسبة 0.54 بالمائة، والأدوية بنسبة 0.19 بالمائة، إضافة إلى الصناديق العقارية بنسبة 0.03 بالمائة.


تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاُ بسوق الأسهم السعودية 

وعن الأسهم الأكثر انخفاضا بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر التراجعات سهم أنعام القابضة بنسبة 5.99 بالمائة، وتلاه سهم اليمامة للحديد بنسبة 4.74 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم بترورابغ بنحو 3.73 بالمائة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيولة السوق سهم ارامكو تداولات البورصة البورصة السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

بشري سارة لبرشلونة

منذ 42 دقيقة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة "السعودية" يصعد 0.05% بختام جلسة اليوم

بعد إستهداف معملين بأرامكو .. بورصة السعودية تسجل أدني مستوي لها في 2019

بورصة السعودية تربح 41.2 نقطة خلال تعاملات يوم الإثنين

سوق الأسهم السعودية يسجل إرتفاع بنسبة 0.33% للجلسة الثالثة علي التوالي

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.39% بالتعاملات الصباحية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.42% في ختام التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status