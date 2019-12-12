البورصة السعودية تتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع.. وارتفاع في سيولة بدعم من "أرامكو"





سهم ارامكو ينعش سيولة السوق السعودي اليوم





أنهي سوق الأسهم السعودية جلسة الخميس، على تراجع ، بينما ارتفعت السيولة ، بدعم من تداولات الوافد الجديدسهم أرامكو السعودية، في ثاني جلساته وأنهى المؤشر العام - تاسي تعاملاته اليوم على تراجع بنسبة بلغت 1.57 بالمائة إلى مستوى 8005.77 نقطة ليخسر نحو 127.95 نقطة.





وشهدت التداولات بسوق الأسهم السعودية اليوم قفزة بدعم من التداولات التي تمت على سهم أرامكو السعودية التي نحو 86 بالمائة من السيولة؛ وبلغت سيولة السوق نحو 18.5 مليار ريال كان لأرامكو نحو 15.86 مليار ريال، من خلال 540.676 مليون سهم للسوق، منها 418 مليون سهم من نصيب





سهم أرامكو ينهي التعاملات علي ارتفاع 4.5 %





وأنهى سهم أرامكو تعاملات الخميس عند مستويات الـ 36.80 ريال، بنسبة ارتفاع 4.55 بالمئة، وبمكاسب 1.60 ريال ليتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً والأكثر نشاطاً على كافة المستويات.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية فقد تراجع أغلب القطاعات بالسوق اليوم وجاء أبرزها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.14 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع قدرها 2.05 بالمائة، إضافة إلى انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.71 بالمائة وعلي الجانب الأخر ، فقد ارتفع 3 قطاعات فقط تصدرهم الرعاية الصحية بنسبة 0.54 بالمائة، والأدوية بنسبة 0.19 بالمائة، إضافة إلى الصناديق العقارية بنسبة 0.03 بالمائة.









تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاُ بسوق الأسهم السعودية





وعن الأسهم الأكثر انخفاضا بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر التراجعات سهم أنعام القابضة بنسبة 5.99 بالمائة، وتلاه سهم اليمامة للحديد بنسبة 4.74 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم بترورابغ بنحو 3.73 بالمائة.



