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ياسمين نيازي تنتهي من تسجيل "ساعة سعيدة" مع عبدالفتاح الجريني (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلت النجمة ياسمين نيازي، ضيفة أحدث حلقات برنامج "ساعة سعيدة" مع النجم المغربي عبد الفتاح الجريني وبمشاركة النجم المغربي فؤاد زبادي، ومن المقرر أن تذاع الحلقة خلال الأيام القادمة.

وحضرت "ياسمين" بصحبه مدير أعمالها سيكا سمير، وقامت بغناء العديد من أشهر أغانيها كما قامت بعمل ديو غنائي مع النجم عبد الفتاح الجريني، خلال الحلقة وتفاعل معها الحضور .

كما ظهرت "ياسمين" خلال الحلقه بأطلالة رائعة خطفت الأنظار بفستان من مصمم الأزياء محمود غالي و تصفيف الشعر لهيثم دهب و الميك أب لأحمد الخواجة وشيكو واستمرت الحلقه لمده أكثر من ساعتين ما بين الغناء والحديث عن اعمالها الفنية الفترة القادمة.
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