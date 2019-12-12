ياسمين نيازي تنتهي من تسجيل "ساعة سعيدة" مع عبدالفتاح الجريني (صور)

حلت النجمة ياسمين نيازي، ضيفة أحدث حلقات برنامج "ساعة سعيدة" مع النجم المغربي عبد الفتاح الجريني وبمشاركة النجم المغربي فؤاد زبادي، ومن المقرر أن تذاع الحلقة خلال الأيام القادمة.





وحضرت "ياسمين" بصحبه مدير أعمالها سيكا سمير، وقامت بغناء العديد من أشهر أغانيها كما قامت بعمل ديو غنائي مع النجم عبد الفتاح الجريني، خلال الحلقة وتفاعل معها الحضور .



