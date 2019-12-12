السفير الإثيوبي في القاهرة: "السيسي" حقق العديد من الإنجازت خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي.. (فيديو)





قال السفير دينا مفتي، السفير الإثيوبي في القاهرة، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، شهد تمثيل ذو مستوى رفيع وعالي، مما يؤكد اهتمام القادة الأفارقة بضرورة إرساء دعائم السلام والأمن في القارة الإفريقية لدعم مسيرة التنمية وفقًا لرؤية إفريقيا التي نريدها بما يتفق مع أجندة 2063.وأوضح "مفتي"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار" على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، اليوم الخميس، أن حضور كافة القادة الإفريقية على أرض مصر خلال ترأسها للاتحاد الافريقي يعكس اهتمام القادة الأفارقة بمحاولة تجنب النزاعات، مشيرًا إلى أن إفريقيا قارة واعدة، ولديها العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الاقتصاد والاستثمار، وحضور المؤسسات المالية بهذا القدر يجعل هناك تبادل للرؤى بشكل مباشر.وتابع السفير الإثيوبي في القاهرة، أن إفريقيا بحاجة لمزيد من تقارب الرؤى بين الحكومات والقيادات الإفريقية من جانب وبين المؤسسات المالية، وأن إفريقيا قادمة بقوة على كافة الاصعدة الاقتصادية، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي استطاع تحقيق العديد من الإنجازات من خلاله على الصعيد الاقتصادي والثقافي والدولي.