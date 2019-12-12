"هدف" يعقد مذكرة تعاون مع الأكاديمية المالية لتأهيل الكوادر الوطنية





عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الخميس، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بعاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) مع الأكاديمية المالية؛ لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الصناعة المالية وإعدادها لسوق العمل، وذلك عبر إقامة برامج تدريبية إلكترونية متخصصة على منصة "دروب"؛ باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.





ووقَّع الاتفاقية الدكتور جمعه حامد " نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب"، و الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان " مدير عام الأكاديمية المالية".





هذا وتهدف مذكرة التعاون المنعقدة إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال تقديم دروات تدريبية متخصصة من خلال منصة "دروب"؛ بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع المالي، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي.





وبموجب مذكرة التعاون، سيعمل "هدف" والأكاديمية المالية على تطوير البرامج التدريبية الإلكترونية؛ بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة "دروب".





ووفقًا لمذكرة التعاون، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون؛ حيث سيتولى فريق العمل مسؤولية تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضِّح تقدم سير العمل في تلك المشاريع المتفق عليها.





ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني «دروب»، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل، التي يقدمها الصندوق؛ بهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل، والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيًا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.





ويتعد منصة "دروب" برنامجًا شاملًا؛ إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.





كما يتمتع برنامج "دروب" بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في البرامج التدريبية لـ"دروب"، عبر الرابط . www.doroob.sa



