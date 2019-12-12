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الدنمارك تشارك في مهمة بحرية بمضيق هرمز لمدة أربعة أشهر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الخميس، المشاركة بسفينة وطائرة هليكوبتر في مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز، لمدة أربعة أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها سترسل أيضا ضابطا أو ضابطين إلى مقر البعثة الذي ترأسه فرنسا في أبوظبي، ابتداء من بداية العام المقبل.

وأضافت أن السفينة التي يعمل عليها نحو 155 فردا ستنضم للمهمة ابتداء في خريف عام 2020.

وكانت هولندا أعلنت منذ نحو أسبوع أنها ستسهم بسفينة في المهمة البحرية، التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز لمدة 6 أشهر تبدأ في يناير.

وقالت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، إن المبادرة تبدأ في أوائل العام المقبل، وإن نحو 10 حكومات أوروبية وغير أوروبية ستشارك بعد الموافقات البرلمانية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني. 

ويمر نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز، ولطالما هددت إيران بإغلاق المضيق الاستراتيجي.

ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية. 

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية. 

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الكلمات المفتاحية

مهمة بحرية مضيق هرمز عالمى الدنمارك أوروبية

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