4 أضرار لتناول الطعام في وقت متأخر

1) خطر النوبة القلبية

2) زيادة الوزن



3) عسر الهضم

4) خطر مرض السكري وأمراض القلب







أظهرت معظم الدراسات أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل مرتبط بمختلف الأمراض، التي سنكشف عنها في المقالة لمساعدتك في الحفاظ على صحتك.ويشعر الناس في كثير من الأحيان أنهم جائعين في وقت متأخر من الليل إذا تناولوا العشاء مبكرًا، ويعد ذلك طبيعيًا، لكن من المستحسن تناول الفواكه أو الماء فقط للحفاظ على صحة الجسم.يجعل نظام الدورة الدموية ضغط الدم يمر بنمط معين حيث يرتفع وينخفض طوال اليوم، وبالرجوع إلى "مايو كلينك"، يكون ضغط الدم في جهاز الدورة الدموية أقل عادةً في وقت المساء أثناء النوم، وقبل ساعتين من نهوضك في بداية اليوم، سيبدأ الضغط في الارتفاع وسيعيد تصميمه يومًا بعد يوم.عند تناول الطعام في وقت متأخر، يؤثر هذا على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، ويجب أن ينخفض ضغط الدم لديك في أي حال بنسبة 10٪ في وقت المساء؛ لتمكين الجسم من الراحة، وتوصي الأبحاث بأن تناول العشاء في وقت متأخر من الليل يؤثر بشكل أساسي على ضغط دمك خلال ساعات الليل، ويبقي جسمك في وضع "التنبيه العالي" بدلًا من الذهاب إلى الاسترخاء، إذا ظل ضغط الدم لديك عند مستوى مرتفع، يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.أثبتت الأبحاث بشكل موثوق أن الأفراد الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر من الليل يزنون أكثر من الأفراد، الذين يتناولون وجبات العشاء في وقت مبكر، ووجدت دراسة أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء أدى إلى زيادة الوزن لدى الأفراد، بسبب انخفاض قدرة الجسم على استهلاك الدهون.في هذه المرحلة، ندرك ان وقت نتناول الطعام يكون بنفس أهمية ما نأكله (إن لم يكن أكثر)، ويمكن أن يؤدي الأفراط في الأكل قبل وقت النوم إلى عسر الهضم، ويقترح العلماء وجود عشاء خفيف؛ حيث يسمح بوجود فترة حوالي 2 إلى 3 ساعات بين وقت العشاء والنوم.وتناول العشاء الثقيل في غضون ساعة من الراحة قد يؤدي إلى حرقة في الصدر، ومن الجيد الامتناع عن المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والمشروبات، التي تحتوي على مادة الكافيين داخل نطاق فترة النوم، التي تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات لأن هذه الأشياء يمكن أن تسبب حرقة المعدة أيضًا.ندرك عمومًا أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن هذا الفحص الجديد يقترح أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ومرض الشريان التاجي، حيث وجدت مجموعة من العلماء الأمريكيين أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يرفع مستويات الأنسولين والجلوكوز والكوليسترول والدهون الثلاثية، وتعتبر الدرجات المرتفعة من الجلوكوز والأنسولين من بدايات مرضى السكري ومرض السكري المحتوم.والأكل في وقت متأخر من المساء، يمكن أن يرفع الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهي أنواع من الدهون الموجودة في دمك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، وفي حالة عدم حدوث تغيير في طريقة الحياة بمجرد تفاقم مرض السكري، فإن هذا قد يثير مشكلات طبية أخرى، مثل أمراض الكلى وأمراض الشريان التاجي وضعف البصر.الوجبات المتأخرة في الليل سيئة وخطرة للغاية كما هو مذكور سابقًا، لذا، إذا كان يجب عليك تناول شيء في الليل، فيجب أن تكون من الفواكه والماء، وتذكر أن صحتك هي ثروتك.