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عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:08 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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قرر واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الرحيل عن صفوف النادي في نهاية الموسم الحالي.

مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان قرر الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وأكدت الإذاعة أن مبابي رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان والذي لازال يتبقى فيه موسمين قادمين.


مبابي يختار ريال مدريد

كما أشارت الإذاعة إلى أن كيليان مبابي يريد الانضمام إلى نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الحال ويسعى بقوة حاليا لتحقيق حلمه وحلم عائلته.


وكان نادي ريال مدريد قد أظهر بالفعل رغبة كبيرة في التعاقد مع مبابي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.


خطة باريس سان جيرمان للحفاظ على مبابي

وحسب ماذكرته الإذاعة فإن نادي باريس سان جيرمان يحاول بشتى الطرق تجديد عقد مبابي الفترة القادمة حيث قدم النادي بالفعل عرضا قيمته 26 مليون يورو لكل موسم أي ضعف ما يكسبه مبابي حالياً وهدفهم هو الوصول الى 36 مليون يورو وهو المبلغ الذي يتقاضاه البرازيلي نيمار اذا لزم الأمر.


مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك كيليان مبابي في 16 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

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