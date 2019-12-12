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بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، عن أرقام لتلقي شكاوي المواطنين بشأن السيول والأمطار الذي اجتاحت العاصمة منذ الصباح الباكر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أرقام لغرف عمليات لجميع أحياء المناطق الأربعة للمحافظة، وهي الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، للإبلاغ عن تجمعات الأمطار.

وشدد "عبدالعال" على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ آو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ، وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة اى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

كما شدد على مواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار
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محافظة القاهرة محافظ القاهرة خالد عبدالعال الطقس الأمطار ارقام تلقي شكاوي الأمطار

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