"بكباتشو فرو".. هنادي مهنا تعلن دخول الشتاء (صور)

تحرص الممثلة الشابة هنادي مهنا على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هنادي مهني صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جاذبة، ولاقت هنادي مهني الكثير من التعليقات المرضية لها من قبل متابعيها ومحبيه.



يشار إلى أن هنادي مهني شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.



مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان "محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا"، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



كما أنها تستعد لتصوير مسلسل "ملاك"، والمسلسل من بطولة كلا من كريم فهمي وآيتن عامر وصبرى فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.





بالإضافة إلى أنها تشارك فى بطولة فيلم "بنات ثانوى" مع كلا من "جميلة عوض ، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.