متظاهرو هونج كونج يحتفلون بمرور 6 أشهر منذ أول صدام كبير مع الشرطة

تجمع مئات المتظاهرين في هونج كونج، اليوم الخميس، للاحتفال بمرور ستة أشهر منذ اندلاع أول اشتباك كبير مع الشرطة في الإقليم عندما منعوا المشرعين من التقدم بمقتضى قانون تسليم المجرمين الذي تم إلغاءه منذ ذلك الحين.

تجمع مئات من أهالي هونج كونج من جميع الأعمار، اليوم الخميس، في حديقة مركزية في قلب الحي المالي في المدينة التي تحكمها الصين للاحتفال بالحدث، بدءًا من لحظة صمت بنبرة حزينة سائدة في جميع الأنحاء.

وقال مارك تشو، وهو مهندس يبلغ من العمر 24 عامًا في الحشد: "كان 12 يونيو نقطة تحول في هذه الحركة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف: "كان لدينا مليون شخص في مسيرة سلمية في 9 يونيو، ولكن الحكومة كانت لا تزال تدفع مشروع القانون إلى الأمام في ذلك الوقت. لقد علمتنا هذه التجربة أن الاحتجاج السلمي لن ينجح في هذه المدينة".

كان المنظمون يجمعون بطاقات عيد الميلاد لإرسالها إلى الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال المظاهرات في الأشهر الستة الماضية.

يصطف المئات في قاعة تاي واي بو فوك التذكارية لوضع الزهور والحداد على وفاة تشاو تسز لوك الشهر الماضي، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عامًا سقط من الطابق الثالث في ساحة انتظار السيارات بينما كانت الشرطة تتفرق على المحتجين.

ووفقًا للمنظمين، في إشارة إلى أن الحركة تحتفظ بدعم واسع، فاز المرشحون المؤيدون للديمقراطية بحوالي 90 في المائة من المقاعد في انتخابات مجالس المقاطعات الشهر الماضي ، بينما اجتذبت مسيرة سلمية يوم الأحد 800 ألف متظاهر.

في 12 يونيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين يحتلون الطرق بالقرب من المجلس التشريعي، لأنه كان من المقرر أن يتم قراءة ثانية لمشروع القانون الذي كان سيسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية، حيث تخضع المحاكم لسيطرة الحزب الشيوعي.

بعد الصدام، تم تأجيل قراءة المجلس إلى أجل غير مسمى وسحب مشروع القانون في وقت لاحق رسميًا. لكن الغضب الناجم عن رد فعل الشرطة ساهم في تطور الاضطرابات إلى صراع طويل الأمد من أجل ديمقراطية أكبر.

تشمل مطالب المتظاهرين، حاليًا، الاقتراع العام والتحقيق المستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات. وقد وصفت الشرطة أفعالها بأنها رد فعل وضبط النفس.