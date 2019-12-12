Advertisements
Advertisements
Advertisements

متظاهرو هونج كونج يحتفلون بمرور 6 أشهر منذ أول صدام كبير مع الشرطة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:08 م
Advertisements
متظاهرو هونج كونج
متظاهرو هونج كونج
محمد حسين
Advertisements

تجمع مئات المتظاهرين في هونج كونج، اليوم الخميس، للاحتفال بمرور ستة أشهر منذ اندلاع أول اشتباك كبير مع الشرطة في الإقليم عندما منعوا المشرعين من التقدم بمقتضى قانون تسليم المجرمين الذي تم إلغاءه منذ ذلك الحين.

 

تجمع مئات من أهالي هونج كونج من جميع الأعمار، اليوم الخميس، في حديقة مركزية في قلب الحي المالي في المدينة التي تحكمها الصين للاحتفال بالحدث، بدءًا من لحظة صمت بنبرة حزينة سائدة في جميع الأنحاء.

 

وقال مارك تشو، وهو مهندس يبلغ من العمر 24 عامًا في الحشد: "كان 12 يونيو نقطة تحول في هذه الحركة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

 

وأضاف: "كان لدينا مليون شخص في مسيرة سلمية في 9 يونيو، ولكن الحكومة كانت لا تزال تدفع مشروع القانون إلى الأمام في ذلك الوقت. لقد علمتنا هذه التجربة أن الاحتجاج السلمي لن ينجح في هذه المدينة".

 

كان المنظمون يجمعون بطاقات عيد الميلاد لإرسالها إلى الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال المظاهرات في الأشهر الستة الماضية.

 

يصطف المئات في قاعة تاي واي بو فوك التذكارية لوضع الزهور والحداد على وفاة تشاو تسز لوك الشهر الماضي، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عامًا سقط من الطابق الثالث في ساحة انتظار السيارات بينما كانت الشرطة تتفرق على المحتجين.

 

 ووفقًا للمنظمين، في إشارة إلى أن الحركة تحتفظ بدعم واسع، فاز المرشحون المؤيدون للديمقراطية بحوالي 90 في المائة من المقاعد في انتخابات مجالس المقاطعات الشهر الماضي ، بينما اجتذبت مسيرة سلمية يوم الأحد 800 ألف متظاهر.

 

في 12 يونيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين يحتلون الطرق بالقرب من المجلس التشريعي، لأنه كان من المقرر أن يتم قراءة ثانية لمشروع القانون الذي كان سيسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية، حيث تخضع المحاكم لسيطرة الحزب الشيوعي.

 

بعد الصدام، تم تأجيل قراءة المجلس إلى أجل غير مسمى وسحب مشروع القانون في وقت لاحق رسميًا. لكن الغضب الناجم عن رد فعل الشرطة ساهم في تطور الاضطرابات إلى صراع طويل الأمد من أجل ديمقراطية أكبر.

 

تشمل مطالب المتظاهرين، حاليًا، الاقتراع العام والتحقيق المستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات. وقد وصفت الشرطة أفعالها بأنها رد فعل وضبط النفس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج مليون شخص متظاهرو هونج كونج صدام كبير مع الشرطة

أخبار تهمك

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس

منذ 41 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 23 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إعادة فتح مطار هونج كونج بعد إلغاء الرحلات بسبب التظاهرات

مسيرات هونج كونج تمتد إلى أستراليا

هونج كونج تستعد لمزيد من الاحتجاجات بعد مظاهرة سلمية ضخمة

نشطاء هونج كونج المؤيدون للديمقراطية يرفعون تمثال "الحرية" فوق المدينة المحتشدة بالاحتجاجات

وقفات احتجاجية تتحول إلى اشتباكات في شوارع هونج كونج

بعد وفاة طالب.. هونج كونج تواجه احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الـ 24

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status