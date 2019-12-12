مهرجان "المرأة المستقلة" لـ شذى والـ8% يقترب من المليون مشاهدة



واللى هاتدى امانها لواحد ده فى حد ذاته اكبر عقاب بعد كام قصه حب فاشله كده شكرا مات الكلام كنت شكه ان العيب كان فيا لكن الرجاله بتوع كلام انتوا انتوا صنف واحد مايملاش عينكوا غير التراب واللي هتدي امانها لواحد ده فى حد ذاته اكبر عقاب طب بس بصى هنا الفشل مش مننا".



اقترب مهرجان "المرأة المستقلة"، للمغنية شذى وفريق المهرجانات الشعبية "8%"، من المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا عن تفاعل عدد كبير من الجمهور ورواد الموقع مع المهرجان.مهرجان "المرأة المستقلة"، من غناء شذى، واوكا وارتيجا، ومن كلمات شادي نور، وموسيقى اوكا، وتقول كلمات المهرجان: " بعد كام قصه حب فاشله كده شكرا مات الكلام، كنت شكه ان العيب كان فيا لكن الرجاله بتوع كلام انتوا انتوا صنف واحد مايملاش عينكوا غير التراب