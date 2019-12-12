حصاد 2019.. أفضل 10 سيارات آمنة في هذا العام

كشف مركز أبحاث السيارات "Thatcham Research" عن أفضل 10 سيارات آمنة في عام 2019 بناءً على تصنيف Euro NCAP، و تم اختيار السيارات العشرة من قبل لجنة مكونة من ماثيو أفيري مدير الأبحاث بمركز Thatcham Research، والسكرتير العام لـ Euro NCAP ميشيل فان راتينغن، وكلير إيفانز محررة المستهلك في مجلة What Car؟.





قال ماثيو أفيري، مدير الأبحاث في Thatcham Research: "لقد رفع صانعو السيارات حقًا كفاءتهم هذا العام؛ لم يكن السائقين أكثر أمانا وراء عجلة القيادة، إذا حدث الأسوأ، فإن سائقي السيارات الأن يتمتعون بحماية جيدة بشكل لا يصدق، وهذه السيارات لديها وفرة من أنظمة السلامة القياسية مناسبة ومصممة لمنع حوادث، هذه التقنيات المبتكرة تراقب الطريق والتقدم المستمر في أدائها مثير حقًا للسلامة على الطرق."





أفضل 10 سيارات آمنة في عام 2019





BMW الفئة الثالثة

حصلت سيارة BMW الفئة الثالثة على أعلى تصنيف في اختبارات حماية المستهلك الأوروبية بنسبة 97٪ في فئة محققة أفضل نتيجة لحماية الركاب البالغين التي حققتها سيارة متوسطة الحجم.





Mazda 3

حققت سيارة Mazda 3 مستويات حماية رائدة على مستوى العالم من حيث التأثيرات، وتتميز Mazda 3 أيضًا بميزات أمان نشطة، مثل تقنية مراقبة السائق، ولكنها غير مدرجة في تصنيف Euro NCAP الحالي.





Mazda CX-30

حققت سيارة Mazda CX-30 أعلى تصنيف على الإطلاق في اختبار Euro NCAP، بنسبة 99 ٪ في فئة حماية الركاب البالغين، وتجاوز الحد الأقصى في اختبارات Full Frontal ، و Side Side ، و Pole ، و AEB City





Mercedes-Benz B-Class

Mercedes-Benz B-Class الأولى من سيارتي مرسيدس - بنز التي تندرج ضمن أفضل 10 سيارات، وهذا بسبب اهتمام العلامة التجارية بتفاصيل السلامة، مما يعزز سمعتها المتمثلة في توفير السلامة، ويتم تضمين أنظمة السلامة بشكل قياسي في مجموعة طرازاتها.





Mercedes-Benz CLA

حصلت سيارة Mercedes-Benz CLA على تقيم بنسبة ​​90٪ في جميع فئات Euro NCAP هو الأفضل لعام 2019، وتشتمل الميزات على غطاء منبثق لحماية المشاة وراكبي الدراجات في حالة حدوث تصادم.





Seat Tarraco

حققت سيارة Seat Tarraco أداءً جيدًا لتقنياتها الخاصة بمساعدة السائقين، مع نتائج قوية لنظام AEB ونظام دعم الممرات.





Skoda Scala

حققت سيارة Skoda Scala أداءً قوياً في جميع المجالات - حيث تتميز بدرجة عالية من الحماية الفعالة والسلبية للسلامة، وتعتبر احدة من أأمن السيارات الصغيرة المتاحة في عام 2019. "





Tesla Model 3

حصلت على أعلى الدرجات الإجمالية في فئة Euro NCAP's Assist Safety، حيث إنها سجلت أكبر عدد من النقاط في الاختبارات بالاضافة إلى نظام دعم الممرات.





Volkswagen Golf mk8

تأتي سيارة Volkswagen Golf mk8 الأكثر مبيعًا مع عدد مثير للإعجاب من تقنيات الأمان القياسية، بما في ذلك AEB ونظام دعم الحرارة وأيضًا بعض أنظمة مساعد القيادة العظيمة مثل نظام Electronic Lane Keeping.





Volkswagen T-Cross

تعتبر سيارة Volkswagen T-Cross، ذات الأداء العالي في قطاع كروس أوفر الصغيرة، تقنية أمان نشطة مزودة بشكل قياسي، ونظام دعم الممرات.





تكتسب جميع السيارات في قائمة هذا العام أربعة أو خمسة نجوم في اختبارات الطريق من مجلة What Car؟ ومن الرائع أن نرى أنها الأفضل أداءً من حيث السلامة، وقالت كلير إيفانز ، محررة المستهلك ، مجلة What Car؟: "إن أسعار غالبية المتنافسين هذا العام معقولة للشراء، هذا يعني أنه بغض النظر عن اختيارك ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تحصل على واحدة من أكثر السيارات الجديدة أمانًا".