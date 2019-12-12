Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالتقسيط.. 'الصحفيين' تعلن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للعام الجديد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:59 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس أيمن عبدالمجيد، عن فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج، وذلك بداية من السبت 14 ديسمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته؛ حيث يتوقف 6 أيام لأعمال الجرد السنوي بالنقابة.

ويستأنف المشروع العمل في تلقي طلبات الاشتراك والتجديد، من 1 يناير وحتى 30 يناير 2020.

وأعلنت اللجنة أنه يحق تقسيط الاشتراك على ثلاث دفعات لمن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، بداية من 1 يناير؛ على أن يسدد المشترك 150 جنيه للأسرة عند الاشتراك، وتقسيط المتبقي على ثلاثة أشهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين مشروع العلاج فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج الفجر

أخبار تهمك

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ ساعة الا ربع

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 23 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

موضوعات متعلقة

"الصحفيين" تعلن فتح الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2019

غدًا.. "الصحفيين" تبدأ تلقي طلبات الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2019

'الصحفيين' تقرر فتح مشروع العلاج للمرة الثانية

اليوم.. "الصحفيين" تستكمل تلقي اشتراك الزملاء في مشروع العلاج

'الصحفيين' تعلن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الثالثة

'الصحفيين' تعلن فتح الاشتراك في مشروع العلاج للزملاء الجدد والقدامى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status