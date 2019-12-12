بالتقسيط.. 'الصحفيين' تعلن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للعام الجديد

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس أيمن عبدالمجيد، عن فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج، وذلك بداية من السبت 14 ديسمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته؛ حيث يتوقف 6 أيام لأعمال الجرد السنوي بالنقابة.





ويستأنف المشروع العمل في تلقي طلبات الاشتراك والتجديد، من 1 يناير وحتى 30 يناير 2020.





وأعلنت اللجنة أنه يحق تقسيط الاشتراك على ثلاث دفعات لمن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، بداية من 1 يناير؛ على أن يسدد المشترك 150 جنيه للأسرة عند الاشتراك، وتقسيط المتبقي على ثلاثة أشهر.



