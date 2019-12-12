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فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلامأوي والذي تنفذه وزاة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، قام فريق أطفال بلامأوي بمحافظة الفيوم بإنقاذ 3 أطفال ودمجهم داخل أسر ومؤسسات رعاية، وخلال تواجد الفريق بميدان المسلة وبعد عمل مسح ميدانى لوحظ تواجد عدد من الاطفال بدأ الفريق في التعامل معهم عن طريق جذبهم عن طريق ممارسة بعض الانشطة ثم قام الفريق التحدث مع الطفل ك.ط.م ١٤ سنة وهو متردد على الوحدة المتنقلة منذ اكثر من شهرين.

ونجح الفريق بعد مجهود دام لأكثر من مقابلة مع الطفل وعمل جلسات إجتماعية ونفسية وطلب الذهاب مع الفريق إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة بنى سويف وكان معه م.م.س ١٥ سنة وهو صديقه وجاره وعنده بعض المشاكل مع أسرته تعامل معه فريق العمل ووافق الطفل على الذهاب مع الفريق ومع صديقه إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية ببنى سويف وتم ذلك من خلال التنسيق مع جمعية شباب الخير ببنى سويف ومع مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم.

ونجح فريق العمل في التواصل مع أسر الأطفال وتم التنسيق معهم على الذهاب الى مؤسسة الرعاية الإجتماعية لإستلاهم والتأكد من حسن رعايتهم وسيتم العمل علي متابعة الأطفال في الاسرة عن طريق عمل زيارات منزلية لهم وجلسات اجتماعية.

وفي نفس الإطار وأثناء إستكمال الفريق عملهم الميداني لوحظ تواجد الطفل م.م.ر. ١٠ سنوات في منطقه الجامعة وبدأ اعضاء الفريق في التعامل مع الطفل واتضح أنه متواجد بالشارع منذ فترة بسيطة وتم عمل جلسات توعية للطفل عن مخاطر الشارع وبالفعل نجح فريق العمل في جذب ثقت الطفل عن طريق تقديم انشطة ترفيهية وتم إيداع الطفل في دكار رعاية بالفيوم بعد التنسيق مع الجمعيات الاهلية ومديرية التضامن بالفيوم.

بدأ الفريق على جمع المعلومات من الطفل وبالفعل تم التواصل مع والد الطفل وتم تسليمه بعد إحضاره شهادة الميلاد وسيتم إستكمال العمل داخل أسرته ومعرفة اسباب توجه الطفل الى الشارع وتقديم بعض المساعدات للاسرة عن طريق مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم وبعض الجمعيات الأهلية الشريكة. 

كما تم عمل زيارة لمدرسة المسلة الاعدادية بنات بناءً عن البروتوكول الموقع بين مديرية التضامن ومديرية التربية والتعليم بهدف تفديم زيارات توعوية داخل المدارس في المناطق الشعبية الطاردة للاطفال وكذلك تعريف الطلاب والمدرسين بفريق أطفال بلامأوي والوحدة المتنقلة.
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
فريق أطفال بلا مأوى ينجح في إنقاذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم (صور)
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