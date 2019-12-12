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شرطة جورجيا تضبط 16 متظاهرا بمن فيهم زعيم حزب المعارضة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:55 م
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شرطة جورجيا
شرطة جورجيا
محمد حسين
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ألقت الشرطة في جورجيا، القبض على 16 متظاهراً، اليوم الخميس، بمن فيهم زعيم حزب جورجيا الجديدة المعارض، جيورجي فاشادزه، خلال مظاهرة خارج مبنى البرلمان وسط تبليسي، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في البلاد.

وحسبما ذكرت شرطة جورجيا، رفض المتظاهرون تطهير الممر ومنعوا النواب من دخول المبنى، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق اليوم، تجمع نشطاء المعارضة ومؤيدوهم خارج البرلمان للاحتجاج على انتخاب مرشحين قضائيين مدى الحياة للمحكمة العليا. لا تريد المعارضة الموافقة على المرشحين الذين ينتخبهم مجلس العدل الأعلى كقضاة.

اندلعت الاحتجاجات في جورجيا الشهر الماضي بعد إدخال تغييرات على الدستور ، بما في ذلك الانتقال من نظام برلماني مختلط إلى نظام نسبي من عام 2020.

وقد سد آلاف المتظاهرين مداخل البرلمان في عاصمة جورجيا، يوم الاثنين 25 نوفمبر؛ للضغط من أجل التمثيل النسبي والإصلاح لنظام انتخابي، يقولون إنه "يفضل بشكل غير عادل الحزب الحاكم".

وتهب أبواق الفوفوزويلا وحمل لافتات، وقف المتظاهرون أمام المداخل، وجلسوا على الأرصفة وشيدوا الخيام خارج مبنى البرلمان، الذي كان يحرسه مئات من ضباط الشرطة.

كما استمرت الاحتجاجات في الدولة السوفيتية السابقة لمدة أسبوعين؛ للضغط من أجل التحول إلى التمثيل النسبي بالكامل في النظام الانتخابي، الذي يشمل حاليًا الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد.

وكان من المقرر إجراء التغيير في عام 2024، لكن المعارضة تطالب بتقديمه قائلة: إن "القواعد تعود بالنفع على حزب الأحلام الجورجي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012".

وتم انتخاب ما يقرب من نصف المشرعين الحاليين ليس من خلال قوائم الأحزاب ولكن في الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة، ومعظمهم يمثلون الحزب الحاكم.

ويوم الاثنين 18 نوفمبر، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خارج البرلمان، واعتقلت 37 شخصًا، وقد حُكم على المحتجزين بشروط تتراوح من أربعة إلى 13 يومًا في محاكمات وصفتها المعارضة بدوافع سياسية.

وقال جيجا بوكريا أحد زعماء حزب جورجيا الأوروبي المعارض لـ"رويترز" خلال المسيرة "هذا الاحتجاج سيستمر وسيصبح أكثر سخونة".

وجميع أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، والتي تريد الاندماج بشكل أوثق مع الغرب، قد ضمت قواها من أجل الاحتجاجات.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "معًا ضد واحد!"، في إشارة إلى زعيم الحزب الحاكم وأوليغارشية بيدزينا إيفانيشفيلي، الذين يتهمهم النقاد بالحكم وراء الكواليس.

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الكلمات المفتاحية

شرطة جورجيا جورجيا 16 متظاهر

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