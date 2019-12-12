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الحكومة الإيطالية ترسل فرقاطة لحماية مواقعها بالمتوسط

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:27 م
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فرقاطة إيطالية
فرقاطة إيطالية
وكالات
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قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الخميس، إن السلطات الإيطالية أرسلت فرقاطة إلى البحر المتوسط بالقرب من مواقع للاكتشافات النفطية تعمل فيه شركة إيني.

 

وتوقفت الفرقاطة "فيديريكو مارتيننغو" في ميناء لارنكا، فيما قالت الحكومة الإيطالية إنه جزء من عملية دورية لحماية المصالح الوطنية من دون أن تحدد مهامها، حسبما ذكرت الصحفة الإيطالية

 

وقالت الحكومة الإيطالية، إن إرسال الفرقاطة يندرج ضمن آلية دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط، تهدف إلى وجود حماية ومراقبة للمناطق البحرية، واحترام القانون الدولي وحماية المصالح الوطنية، لكن مسؤولين إيطاليين لم تحددهم الصحيفة قالوا: "إن الرسالة التي يريدون توجيهها لأنقرة هي: "نحن مستعدون"، وذلك ردا على تحذيرات الحكومة التركية من أنها لن تسمح لشركات الطاقة والنفط بالعمل في المياه التي تزعم أنها تدخل ضمن مناطقها.

 

وأحالت تركيا، اليوم الخميس، الاتفاق البحري والأمني الذي وقعه مؤخراً الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إلى الأمم المتحدة لتسجيله.

 

يأتي ذلك فيما يعقد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، قمة لبحث الأزمة مع تركيا وتطورات الملف الليبي في ظل هذه الاتفاقية.

 

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الكلمات المفتاحية

فرقاطة إيطالية ايطاليا البحر المتوسط

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