سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 12-12-2019 في البنوك

اسعار الريال السعودى في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل، وسعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، و سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، و سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، و سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم في السوق السوداء





سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 11-12-2019 نحو 4.30- 4.35 لسعر الشراء وحوالي 4.32- 4.37 لسعر البيع، و يعتبر بنك عودة هو افضل بنك يباع له الريال السعودي بسعر نحو 4.29 جنيها، بينما يعتبر البنك المصري الخليجي افضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر بقيمة 4.31 جنيها



