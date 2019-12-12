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سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 12-12-2019 في البنوك
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:06 م
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سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-12-2019 في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، وتواصل اسعار الريال السعودى استقرارها في البنوك امام الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم وجاءت على النحو التالي:
سعر الريال السعودي اليوم
اسعار الريال السعودى في البنوك اليوم
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل، وسعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 11-12-2019 نحو 4.30- 4.35 لسعر الشراء وحوالي 4.32- 4.37 لسعر البيع، ويعتبر بنك عودة هو افضل بنك يباع له الريال السعودي بسعر نحو 4.29 جنيها، بينما يعتبر البنك المصري الخليجي افضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر بقيمة 4.31 جنيها
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