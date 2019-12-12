إيطاليا ترسل فرقاطة لحماية مواقعها بالمتوسط.. وتبعث برسالة لتركيا "نحن مستعدون"

أرسلت السلطات الإيطالية "فرقاطة" إلى البحر المتوسط بالقرب من مواقع للاكتشافات النفطية تعمل فيه شركة إيني الإيطالية.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية مساء الأربعاء، أن الفرقاطة "فيديريكو مارتيننغو" توقفت في ميناء لارنكا، فيما قالت الحكومة الإيطالية إنه جزء من عملية دورية لحماية المصالح الوطنية من دون أن تحدد مهامها.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية تقول إن إرسال الفرقاطة يندرج ضمن آلية دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط، تهدف إلى وجود حماية ومراقبة للمناطق البحرية، واحترام القانون الدولي وحماية المصالح الوطنية، لكن مسؤولين إيطاليين لم تحددهم الصحيفة قالوا: "إن الرسالة التي يريدون توجيهها لأنقرة هي: "نحن مستعدون"، وذلك ردا على تحذيرات الحكومة التركية من أنها لن تسمح لشركات الطاقة والنفط بالعمل في المياه التي تزعم أنها تدخل ضمن مناطقها.

وكانت تركيا قد أحالت اليوم الخميس، الاتفاق البحري والأمني الذي وقعه مؤخراً الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إلى الأمم المتحدة لتسجيله.

يأتي ذلك فيما يعقد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، قمة لبحث الأزمة مع تركيا وتطورات الملف الليبي في ظل هذه الاتفاقية.