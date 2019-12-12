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ليفربول يستعد لضم أول صفقاته الشتوية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:08 م
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كلوب
كلوب
حسام مجدي
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي الفترة الحالية لعقد أول صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

ليفربول يستهدف ضم نجم سالزبورج

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو مهاجم نادي سالزبروج النمساوي خلال انتقالات يناير القادمة.


وأشارت الشكة إلى أن الأداء الذي يقدمه مينامينو مع نادي سالزبورج خلال الفترة الأخيرة جذب انتباه يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول وطالب إدارة النادي ببدأ التفاوض مع اللاعب وناديه لضمه في الشتاء.


قيمة تعاقد ليفربول مع مينامينو

وكشفت الشبكة أن هناك شرط جزائي بسيط في عقد تاكومي مينامينو مع نادي سالزبروج يصل إلى 7.25 مليون جنية إسترليني ومن الممكن أن يستغله نادي ليفربول لضم اللاعب الفترة القادمة.


صراع قوي على ضم مينامينو

كما ذكرت الشبكة أن هناك العديد من العروض لضم مينامينو في الشتاء القادم من الدوري الإنجليزي والدوي الإيطالي والدوري الألماني.


مشاركات تاكومي مينامينو مع نادي سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك تاكومي مينامينو في 22 مباراة حتى الآن عم نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.


ويتصدر نادي سالزبورج جدول ترتيب بطولة الدوري النمساوي الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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