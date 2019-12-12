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"بنت بـ100 راجل".. هكذا وصفت أنغام خطيبة محمد الشرنوبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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انغام - خطيبة محمد الشرنوبي
انغام - خطيبة محمد الشرنوبي
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وصفت الفنانة أنغام خطيبة محمد الشرنوبي بأنها "بنت بـ 100 راجل"، وجاء ذلك على هامش الحفل الذي أحيته في كريستال بالاس؛ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها طوال مدة العمل رغم سنها الصغير.

وتعشق خطيبة محمد الشرنوبي السفر والخروجات، وتُفضل تربية الكلاب، نظرا لكونهم أصدقاء مخلصين للإنسان.

واحتفل النجم محمد الشرنوبي بخطبته على مديرة أعمال الفنانة أنغام، راندا رياض، في جو عائلي هادئ، اقتصر على الأصدقاء المقربين والأهل فقط.

وتشغل راندا رياض خطيبة محمد الشرنوبي، منصب مديرة أعمال الفنانة أنغام، حيث تتابع جدول أعمالها وتتعاقد مع الحفلات الخاصة.

وأعلن محمد الشرنوبي هذا العام فسخ خطبته الثانية من سارة الطباخ، التي تسببت في وقفه عن الغناء ورفعت دعاوي قضائية ضده.
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