ويليان يحسم مستقبله مع تشيلسي

وأكد ويليان بأنه يرحب بالبقاء في تشيلسي ولا يفضل الرحيل عن النادي اللندني خاصة وأنه يشعر بالراحة في النادي الإنجليزي.





وأضاف في تصريحات لوسائل إعلامية :"رغبتي هي البقاء في تشلسي، أحب النادي كثيراً وأشعر بأني مُرحب بي هنا، كذلك عائلتي نحب البقاء في لندن".





وتابع :"وكيلي يتحدث مع النادي حول عقد جديد وأتمنى أن يصبح لدينا أخبار جيدة قريباً، أمر طبيعي أن تتناثر الشائعات خاصة في نهاية عقدي ولكن تركيزي مع تشلسي 100%".





وتأهل تشيلسي لدور الستة عشر من بطولة دوري كثاني المجموعة خلف فالنسيا فالنسيا صاحب الصدارة.

رد البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي عن الأخبار التي ربطته بالرحيل عن البلوز نهاية الموسم الجاري.