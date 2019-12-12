"قبضة الأمنيات".. أول فيلم لطلبة فيكتوريا كولدج





قام بالمعالجة الدرامية والسيناريو والحوار حبيبة عصام تحت إشراف هبه هاني مدرس أول اللغه الإنجليزية بالمدرسة والأستاذة هدير مدير القسم الأمريكي.





الفيلم بطوله محمد قدري الحجار ونوال عصام الشويخ وحبيبه عصام وإيرام سكورت وهنا طارق ويوسف حسن وعبد الرحمن خالد ومجدي حسين ومحمد مكرم وساعد في الإخراج مجدي حسين وعبد الرحمن خالد تصوير و اخراج نهي دراج





وتدور أحداث الفيلم حول رجل ساخط علي حياته تسوقه الأقدار إلى ساحر هندي يمنحه قبضه الأمنيات لتحقيق ثلاث أمنيات له فقط ومع كل أمنيه تحدث له كارثة تجعله يعيد التفكير في معني السعاده الحقيقية.





وتؤكد هبة فؤاد مدير عام فيكتوريا كولدج بأن المدرسة تهدف من خلال تشجيع هذه الأعمال الفنية الي تطوير التعليم بمنهجه الأمريكي لتحقيق الإستراتيجية العامه التي وضعها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم للخروج من المنظومة التقليديه للتعليم والتي دائما ما تضع الطالب في دور المتلقي السلبي.





إنتهي فريق تمثيل فيكتوريا كولدج القسم الأمريكي من تصوير الفيلم الروائي القصير "قبضة الأمنيات" المأخوذ عن قصة قصيره للكاتب الأمريكي وليام جاكوبس.