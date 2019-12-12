بعد حلا شيحا وصابرين.. الإعلامية دعاء فاروق تحسم موقفها من الحجاب





وتفاجئت دعاء فاروق، بسؤالها عن موقفها من الحجاب بعد تخلي صابرين وقبلها حلا شيحا عنه لترد بحسم حول هذا الأمر حيث قالت أنها "تري أن كل شخص له ظروفه الخاصة ومن حسن خلق المرء ترك ما لايعنيه فهي لا تعلم ظروف حلا أو صابرين التي جعلتهن يتخذن هذا القرار خاصة أنهم يعيشون في وسط ملئ بالفتن القوية وأضافت أنها تري أن حلا شيحا جاهدت نفسها كثيرا منذ إتخاذها قرار الحجاب وإبتعادها عن الفن لفترة ثم عودتها للتمثيل وهي ترتدي الحجاب ثم قرار النقاب والدعوة إليه وما شابه ذلك إلي أن تخلت عنه فلا أحد يعلم ظروفها".





وكذلك صابرين وطلبت دعاء فاروق من متابعيها عدم الحكم علي أي شخص من خلال مظهره فقط مؤكدة أن هناك من يفتن بأولاده أو أمواله وكل شخص يتعرض لفتن قد تجعله متردد في قراراه ودعت الله أن يقيها شر الفتن، وإختتمت حديثها بهذا الأمر أنها تعمل بوصية والدها بأن لا تتدخل في شئون غيرها تماما.





جدير بالذكر أن الإعلامية دعاء فاروق، حصلت علي جائزة التميز لعام ٢٠١٩ ضمن استفتاء وشوشة السنوي والمقرر إنطلاقه الجمعة القادمة.





في أول لقاءاتها المباشرة بالجمهور عبر قناتها الخاصة علي موقع اليوتيوب التي أطلقتها قبل أيام تفاعل المتابعين مع الإعلامية دعاء فاروق، وتوالت الأسئلة في دردشة صادقة بينها وبين جمهورها.