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عمرو موسى: مجلس الأمن أخفق في مهتمه ويحتاج إلى إصلاح

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن المنظومة التعددية في العالم تخفق، ونتج عنها نجاحات كثيرة، حيث حققت العديد من المنظمات نجاحا مبهرًا، معتبرًا أن مجلس الأمن يحتاج إلى عدد من الإصلاحات حيث أنه أخفق في مهمته من أجل الترويج للأمن والسلم الدولي.

وأشار "موسى"، خلال كلمته في فعاليات جلسة حول النزوح القسري في أفريقيا في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تحسين أو إصلاح مجلس الأمن موضوع هام، ويقع في يد 5 بلدان، مضيفا أن مجلس الأمن هو الاخفاق في المنظومة الدولية.

وأضاف أنه لم تعد المناقشات في أروقة الأمم المتحدة فقط، بل ظهر شيىء حديث ظهر أمام أعين العالم وهى المنتديات والمؤتمرات الدولية، مثل منتدى دافوس.
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