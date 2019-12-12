الأرصاد تكشف توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الجمعة (بيان بالدرجات)

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 13/12/2019، مشيرة إلى أنه سيسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أن السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء تظهر وتتكاثر، ويُصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء.





وعن الرياح، فأكدت الأرصاد الجوية أنها تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.​





بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة





السواحل الشمالية الغربية 18 14





السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15





الوجه البحري والقاهرة 19 13





جنوب سيناء والغردقة 21 17





شمال الصعيد 20 11





جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 13