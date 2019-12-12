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رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن 3 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركة التي تم إيقاف نشاطها هي: "ريم" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 337، وذلك لحين توفيق أوضاعها.

وأضاف الوزير، أن الشركات التي تم رفع الايقاف عنها هي: "الباحة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 305، و"مصر اكسبريس" ترخيص رقم 710، و"التاج العربي" ترخيص رقم 831، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأشار إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

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وزارة القوى العاملة مصر اكسبريس محمد سعفان شركات إلحاق العمال القوى العاملة التاج العربي الباحة

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