مصلحة الضرائب: حملة "أطلب فاتورتك تضمن حقك" تهدف لمكافحة التهرب الضريبي





وأوضح أن هناك تنسيق دائم بين مصلحة الضرائب مع جهاز حماية المستهلك، وحال رفض أي تاجر إصدار فاتورة ضريبة على المواطن الاتصال على الخط الساخن لمصلحة الضرائب 16395، أو يتواصل مع جهاز حماية المستهلك 19588 للإبلاغ عن ذلك.



قال الدكتور محسن الجيار، مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن حملة "أطلب فاتورتك تضمن حقك"، حملة وطنية أطلقها وزير المالية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين، في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبة ومد جسور الثقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب المصرية.وأوضح "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الحملة جاءت لرفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، والحرص على الوصول لحق الدولة لبناء الاقتصاد القومي.وتابع مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن هذه الحملة تهدف لتعريف المصنعين والمستوردين والتجار بأهمية إصدار الفاتورة، لإرساء الثقة في الاقتصاد القومي بشكل عام، منوهًا بأن مصلحة الضرائب ترعى هذه الحملة؛ لكونها تساهم في ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي بما يعظم الإيرادات العامة للدولة، ويؤدي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.