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بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:08 م
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وادي دجلة ضد الأهلي
وادي دجلة ضد الأهلي
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أُقيمت غداً الأربعاء الموافق 11/12/2019، مباراة وادي دجلة ضد الأهلي، وفاز المارد الأحمر على الغزلان بثلاثية نظيفة، في إطار مبارايات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

النسر يغرد بالصدارة بعد مواجهة وداي دجلة ضد الأهلي

ويتصدر أبناء الجزيرة بعد فوزهم بثلاثية، في لقاء وادي دجلة ضد الأهلي، ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في الـ5 مبارايات التي لعبها، بالمسابقة.

لاعبون تألقوا خلال مباراة وادي دجلة ضد الأهلي

تألق في مباراة وداي دجلة ضد الأهلي، العديد من لاعبي الفريقين، فتألق الحارس محمد عبدالمنصف، صاحب الـ42 عام، حيث دافع عن عرين دجلة بسالة طوال شوط المباراة الأول، إلى أن نجح رمضان صبحي نجم الأهلي في إحراز هدف جميل في مرماه، مع أولى دقائق الشوط الثاني.

مفاجآت فايلر خلال مواجهة وادي دجلة ضد الأهلي

لفت الدولي المغربي أزارو، الأنظار عقب نزوله، حيث تمكن من إحراز هدف، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، كما احتفل أحمد الشيخ والذي حل على مباراة دجلة ضد الأهلي بديلاً، بتسجيل هدف عقب نزوله، ليخرج رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر، بمكاسب كبيرة من اللقاء.

وادي دجلة ضد الأهلي.. مواجهات الجولة الـ7

وشهدت مبارايات الجولة الـ7، التي أقيمت قبل مباراة وادي دجلة ضد الأهلي، مجموعة من اللقاءات القوية، وجاءت نتاؤجها وفق التوقعات إلى حد ما، حيث تغلب فريق إنبي على نظيره الجونة بنتيجة 4 – 1، بينما تعادل الإنتاج الحربي مع فريق سموحة بهدف لمثله، وعاد الإسماعيلي لسكة الانتصارات بفوز ثمين على حساب مصر المقاصة بنتيجة 2 – 0، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء حرس الحدود مع نادي مصر، وفاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية نظيفة.


وادي دجلة ضد الأهلي واستكمال المبارايات

وادي دجلة ضد الأهلي.. وتقام اليوم الخميس 12/12/2019، 3 مبارايات، بالجولة السابعة، أهما، مواجهة فريق الاتحاد السكندري وطنطا في الـ2:30 ظهراً، بينما يلعب المصري مع المقاولون العرب في الـ 5 مساءً، وفي ختام المبارايات يلتقي الزمالك و بيراميدز في تمام الـ 7:30 مساءً.

بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي.. ترتيب جدول الدوري

الأهلي في الصدارة برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات متتالية.
2- الاتحاد السكندري 13 نقطة

3- المقاولون العرب 13 نقطة

4- بيراميدز 12 نقطة

5- الزمالك 10 نقطة

6- سموحة 10 نقاط

7- حرس الحدود 10 نقاط

8- الإسماعيلي 10 نقاط

9- الإنتاج الحربي 8 نقاط

10- المصري البورسعيدي 7 نقاط

ويتزيل الترتيب وادي دجلة، برصيد 3 نقاط فقط.

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