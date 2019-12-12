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"صقيع وأمطار ورياح".. ماذا قالت الأرصاد عن أحوال الطقس اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
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امطار ورياح
امطار ورياح
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"صقيع وأمطار ورياح"، طقس اليوم الخميس مليئ بالمفاجآت والكواليس، وسط تحذيرات الأرصاد الجوية للمواطنين من أحوال الطقس اليوم والتقلبات الجوية العنيفة التي تشهدتها البلاد، والمستمرة حتى ساعات الليل المتأخرة.

أحوال الطقس اليوم

شهدت البلاد صباح اليوم الخميس الموافق 12/12/2019، حالة من التقلبات الجوية المتمثلة في سقوط الأمطار الغزيرة على محافظات القاهرة والجيزة، والدقهلية والقليوبية والبحيرة والإسكندرية، مع تحذيرات الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة اليوم وتعرض البلاد للصقيع والأمطار.

الأرصاد الجوية

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مفاداه، إن طقس الخميس يشهد حالة من التقلبات الجوية المفاجئة، وتستمر موجة التقلبات حتى نهاية اليوم، وتتحسن الأوال الجوية غدا الجمعة، مناشدة الشائقين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق السريعة منعا للانزلاق.

وفي بيانها قالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بمعدل درجتين لتسجل العظمى بالقاهرة 19 درجة، وتسهد البلاد أمطار شديدة نهارا، وتتعرض البلاد للصقيع ليلا، مع وجود رياح محملة بالرمال والأتربة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحبة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
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