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عبد العزيز الواصل: المملكة تولي أهمية قصوى لتعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي أهمية قصوى لتعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني الذي يأتي انسجامًا مع مواقفها الثابتة والداعمة للمواثيق الدولية والمعاهدات المؤسسية للقانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع.

وقال الدكتور عبد العزيز الواصل سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة أمام المؤتمر الدولي 33 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، إن المملكة قامت على المستوى الوطني ومن خلال دور اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بخطوات لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه بين مختلف أجهزة الدولة وجميع شرائح المجتمع، وأن العمل قائم على إدراجه في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات.

وأشار إلى أن المملكة قامت بإنشاء فريق قانوني في وزارة الدفاع لضمان تعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني.

وتحدث السفير الواصل عن مشاركة المملكة في العديد من المنتديات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن العالم أجمع بما فيه منطقتنا يشهد العديد من الأزمات والصراعات التي تستوجب تضافر الجهود الدولية لوضع الحلول السياسية لها.

وأكد أنه التزامًا من المملكة بالمبادئ الإنسانية، فقد قامت بالعديد من المبادرات التي أسهمت في وضع حلول لبعض الأزمات، ودعم الجهود التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية من أجل تخفيف آثار الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تشهدها بعض المناطق في العالم.

وبين أن إسهامات المملكة خلال العام الجاري بلغت ما يقارب 1ر2 مليار دولار، وقامت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء مشروع (مسام) لنزع الألغام، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من النزاع المسلح في اليمن.

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