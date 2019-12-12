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"اللهم صيبا نافعا".. تفسير دعاء المطر وفضله

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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اللهم صيبا نافعا - دعاء المطر
اللهم صيبا نافعا - دعاء المطر
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اللهم صيبا نافعا

دعاء المطر "اللهم صيبا نافعا"، من السنن المؤكدة عن رسول الله عند نزول المطر، ورواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها: 1032"، وعن تفسير هذا الدعاء:

"صببا" منصوب بفعل مقدر، أى: اجعله، والصيب: المطر

"نافعا" وصف للصيب، احترز به عن الصيب الضار، وفي هذا دلالة على أن المطر قد يكون نزوله رحمة ونعمة، وهو النافع، وقد يكون نزوله عقوبة ونقمة وهو الضار.

ووعند نزول المطر يجب ترديد دعاء المطر اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا هنيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا. 

فضل دعاء المطر

اللهم صيبا نافعا يجب ترديد هذا الدعاء عند نزول المطر لكي يزيدنا الله الخير والبركة ويكون في المطر نفع دون ضرر.
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