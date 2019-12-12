لكشف كنوز مصر.. "المستكشف المصري" يصل أعلى قمة كاميربا بجبل علبة (صور)

استطاع فريق "المستكشف المصري" أن يصل ساحل البحر الأحمر والصحرا الشرقية وتحديدًا مثلث حلايب والشلاتين ومحمية جبل علبة وجبال أبرق وأبو سعفة ومحمية وادى الجمال ليتسلق أعلى قمة في "جبل علبة" أقصى جنوب البحر الأحمر.



حيث استطاع الجروب مصرى "المستكشف المصري" للوصول لقمة كاميربا بجبل علبة لهذا الموسم في رحلة استكشافية لكشف كنوز مصر المدفونة والتي لم يتمكن الكثير منا أن يراها من قبل بعيدا عن الأماكن السياحية التقليدية.



وبدأت فكرة الجروب عندما اعتاد "المهندس ياسر مصطفى منذ أكثر من 27 عامًا، استغلال العطلات وأوقات فراغه فى السفر لاكتشاف كل بقعة فى أرض مصر المدفونة بعيدا عن الأماكن السياحية التقليدية، حاول خلال تلك السنوات البحث عن الكنوز المصرية المدفونة على حد قولة واكتشاف الوديان والقرى والمناطق المجهولة سواء مصادفة أو بمعرفة مسبقة أو من خلال القراءة والاطلاع، حيث تمكن خلال الأعوام السابقة من اكتشاف العديد من المناطق المجهولة فى مصر والتي هي بمثابة أماكن بكر تستطيع الدولة والقطاع السياحي خلق مناخ سياحي بها.



وبدأ المهندس "ياسر مصطفى" في تدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي حملة اسم "المستكشف المصرى" وبدأ في تسويق فكرته التي لم تهدف إلى الربح في عام 2018 لتصبح محط أنظار محبى المغامرات.





يقول "ياسر مصطفى" مؤسس جروب "المستكشف المصري" حب الاستطلاع والتعرف على حياة القبائل والاماكن الجديدة هي بداية فكرته.



وأضاف "ياسر" في البداية كنت أسافر وحيدًا لاستكشاف أماكن جديدة فى مصر، موضحًا كنت فى البداية محط أنظار السخرية أحيانًا، والتعجب من زياراتى لواحة سيوة وسيناء والسفر عمومًا، ثم تدريجيا شاركنى بعض الأصدقاء ليزيد العدد إلى 15 وكان السفر بسياراتنا الخاصة، ومن هنا بدأت فكرة المستكشف المصرى تخرج إلى النور، ووصل عدد المشاركين فى كل رحلة إلى 30 فردًا مع تزايد مستمر من قبل محبى الترحال.



وأشار "ياسر" لـ"الفجر"، لم تكن فكرة السفر واستكشاف الأماكن الجديدة فقط بل لتوثيق المناطق التى نقوم بزيارتها ونشر صورها على مواقع الإنترنت حتى أصبحت وجهات سياحية لكثير من الشباب ومحبى السفر.



وأوضح، مؤسس جروب "المستكشف المصري"، كانت أمس رحلتنا في بقعة غالية في قلوبنا جميعآ في أقصى الصحراء الشرقية في جنوب البحر الأحمر بمنطقة مثلث "حلايب وشلاتين" وتحديدًا محمية جبل علبة وجبال أبرق وأبو سعفة ومحمية وادى الجمال.



وتابع: تمكن الفريق المشارك في الرحلة في الوصول لقمة كاميربا بجبل علبة لهذا الموسم وتم توثيق ذلك ضمن مبادرة "المستكشف المصري"، موضحًا سيتم تكرار هذه الرحلة مره ثانيه يوم 17 - 1- 2020 نظرًا لإقبال محبى الترحال وجروب "المستكشف المصري"، وهذه الرحلة ستكون رقم "8" للجروب.