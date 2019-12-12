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مارجو روبي وتشارليز ثيرون ونيكول كيدمان يجتمعن من جديد في العرض الخاص لـ Bombshell

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عاد كل من النجمة مارجو روبي، والنجمة تشارليز ثيرون والنجمة نيكول كيدمان للاجتماع سويا من جديد، لحضور العرض الخاص لفيلم Bombshell بمدينة نيويورك.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات للنجمات الثلاث، خلال حضورهم للعرض، بعد مجموعة من العروض التي نظمت للفيلم في الاسابيع الماضية، حضرتها تشارليز ثيرون وحيدة في غياب مارجو ونيكول كيدمان.

ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وقالت صحيفة ديل ميل أن الفيلم سبق وأن أقيمت له مجموعة من العروض الخاصة في العاصمة الإنجليزية لندن، وقاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود التي احتضنت العرض الخاص بحضور نيكول كيدمان ومارجو روبي وتشارليز ثيرون، وشمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".

واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.
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