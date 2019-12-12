تكليف "سانشيز" بتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، أن العاهل الإسباني، فيليب السادس، كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، بتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من عدم تشكيله حتى الآن ائتلافا يؤمن لحكومته أغلبية برلمانية.

وأعلن سانشيز، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن الملك فوضه بتشكيل حكومة، وسيتواصل مع الأحزاب الأخرى بدءا من الأسبوع المقبل لحشد الدعم في ظل برلمان منقسم.

وقال: "الإسبان ضاق ذرعهم بالغضب والاشتباكات ويريدون أن يؤمنوا بالسياسة مرة أخرى".

وأشار سانشيز، إلى أنه سيبدأ مساعيه يوم الاثنين القادم بالتواصل مع بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي المحافظ، وحزب المواطنين (ثيودادانوس) الذي ينتمي لتيار يمين الوسط.

ومنذ عام 2015، لم تسفر الانتخابات في إسبانيا سوى عن برلمانات معلقة، الأمر الذي يجبر الحزب الفائز على محاولة الحصول على دعم من أحزاب أخرى لتشكيل حكومة.